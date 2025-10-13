Sábado – Pense por si

13 de outubro de 2025 às 14:51

Trump deixa alerta à Rússia e diz que pode enviar mísseis Tomahawk para a Ucrânia

"O Tomahawk é uma arma incrível, uma arma muito ofensiva. E, honestamente, a Rússia não precisa disso", diz o Presidente norte-americano. Donald Trump, que prometeu acabar com a guerra na Ucrânia no primeiro dia do mandato, falou com Zelensky ao telefone no fim de semana.

