Tribunal decide hoje se Ventura é obrigado a retirar cartazes sobre comunidade cigana

A ação, entregue no início deste mês, foi escrita pelo advogado Ricardo Sá Fernandes.
O julgamento para decidir se André Ventura será obrigado a retirar os cartazes que fazem referência à comunidade cigana realiza-se esta quinta-feira, no Palácio da Justiça, em Lisboa.
“Os adversários em democracia não se vencem calando”: André Ventura recusa retirar cartazes da candidatura presidencial
Este julgamento terá uma sessão única e o tribunal vai ouvir durante o dia de hoje as testemunhas chamadas pelas duas partes - pelo líder do Chega, André Ventura, e pelos seis membros da comunidade cigana que decidiram avançar com esta ação especial de tutela de personalidade.
A sessão tem início marcado para as 09:20 e, no final do dia, deverá ficar a conhecer-se se André Ventura será obrigado ou não a retirar os cartazes que colocou sobre a comunidade cigana.
A ação em causa foi entregue no início deste mês, foi escrita pelo advogado Ricardo Sá Fernandes e pretende também que André Ventura seja obrigado a pagar uma multa de cinco mil euros por cada dia de atraso ou por cartazes que venham a ser colocados e que tenham semelhante conteúdo.
Nos cartazes que foram colocados pelo Chega em vários locais, incluindo na Moita, Montijo e Palmela, lê-se a seguinte frase, que está acompanhada pela fotografia de André Ventura, na qualidade de candidato a Presidente da República: "Os ciganos têm de cumprir a lei".
Para os autores da ação, os cartazes "passam a mensagem de que os ciganos não cumprem a lei", o que "estigmatiza e humilha o povo cigano no seu todo".
A mensagem que consta nos cartazes "ofende a integridade moral e o direito à dignidade" dos visados, consideraram ainda os autores da ação, que acrescentaram que "André Ventura não se pode refugiar na liberdade de expressão".
Nos próximos dez anos, ninguém nos garante que André Ventura não se tornará Primeiro-Ministro e que não tente um assalto à Constituição para construir a prometida “quarta república” onde vigorarão os tais “três Salazares”.