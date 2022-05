Papa Francisco pede para se encontrar com Putin

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O Papa Francisco pediu uma reunião em Moscovo com o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, para tentar parar a guerra na Ucrânia. A vontade da figura mais alta da igreja foi publicada numa entrevista, esta terça-feira ao jornal italiano Corriere Della Sera.







"O Putin não para, então quero encontrar-me com ele em Moscovo. Eu não vou para Kiev agora", afirmou o Papa Francisco em entrevista para o Corriere Della Sera.O Papa pediu ainda ao patriarca Kirill, da Igreja Ortodoxa Russa , que apoiou a guerra, para não pode se tornar num "menino do altar de Putin"."Ainda não recebemos uma resposta de Putin. Zelenski? Chamei-o de primeiro dia do conflito, mas agora não é hora de ir a Kiev. Falei durante 40 minutos com o Patriarca Kirill, disse-lhe: não somos clérigos de Estado. A Itália está a fazer um bom trabalho"Até ao momento o Papa Francisco ainda não recebeu resposta por parte do Kremlin. Anteriormente, Putin já tinha rejeitado pelo menos por três vezes os pedidos do Vaticano ao recusar a abertura de corredores humanitário em Mariupol.