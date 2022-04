Papa cancela encontro com o patriarca ortodoxo russo

Os planos de o Papa Francisco se encontrar com o patriarca ortodoxo russo Kirill em junho foi cancelados. Segundo indicou o Papa, a um jornal argentino, esta decisão foi tomada devido a Kirill apoiar a invasão russa à Ucrânia e aos mal-entendidos que tal encontro poderia gerar no atual momento do conflito.