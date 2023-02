Novo balanço do sismo na Turquia e Síria ultrapassa os 8.300 mortos

O número de mortos nos fortes sismos que atingiram na segunda-feira o sudeste da Turquia e a vizinha Síria aumentou para mais de 8.300, de acordo com um novo balanço provisório divulgado esta quarta-feira pelas autoridades.





Tópicos Turquia Síria sismo salvamento busca

Na Turquia, o mais recente balanço regista 5.894 mortos, enquanto na Síria foram até agora registadas 2.470 mortes, num total provisório de 8.364, noticiou a agência France-Presse (AFP), que cita dados das autoridades dos dois países.O balanço anterior apontava para mais de 7.800 mortos na Turquia e na Síria.Equipas de emergência turcas conseguiram resgatar esta madrugada uma mãe síria e a filha de dois anos, 44 horas depois de terem sido soterradas sob os escombros de um prédio destruído no sul da Turquia.Segundo a agência de notícias estatal turca, Anatólia, depois de ouvirem gritos de socorro, as equipas alcançaram Imed Sabha, uma mãe síria de 33 anos, e a filha, Vafe, num dos muitos edifícios destruídos na cidade de Kahramanmaras, perto da fronteira com a Síria.Na Síria, moradores encontraram uma recém-nascida a chorar, ainda ligada pelo cordão umbilical à mãe, que já estava morta. A bebé foi o único membro da família a sobreviver ao desabamento de um prédio na pequena cidade de Jinderis, disseram familiares à agência Associated Press.A Autoridade de Gestão de Desastres e Emergências turca indicou que cerca de 60.200 membros das equipas de busca e salvamento, incluindo especialistas de mais de 70 países e de organizações não-governamentais, estão a trabalhar em missões de buscas e salvamento e remoção de escombros, no âmbito de um dispositivo que conta com mais de 100 aviões e helicópteros destacados.As primeiras equipas de resgate estrangeiras chegaram na terça-feira. A União Europeia (UE) mobilizou 1.185 equipas de resgate e 79 cães de busca para a Turquia de 19 Estados-membros, incluindo França, Alemanha e Grécia.Um avião de transporte militar da Coreia do Sul partiu hoje para a Turquia com 118 socorristas do exército, equipamento e material, avançou o Ministério da Defesa Nacional sul-coreano, num comunicado.Também hoje, a Austrália anunciou o envio para a Turquia de mais de 70 especialistas para ajudar nas tarefas de busca e salvamento.O mau tempo está a dificultar as operações de resgate e torna ainda mais difícil a situação de alguns dos sobreviventes, que sofrem com o frio e têm de recorrer a lareiras improvisadas.A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou que 23 milhões de pessoas estão "potencialmente expostas, incluindo cerca de cinco milhões de pessoas vulneráveis", depois de já ter referido que teme "balanços oito vezes maiores que os números iniciais".O sismo causou também o desabamento de um total de 5.775 edifícios, segundo as autoridades.