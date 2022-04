MotoGP em Portimão: Miguel Oliveira foi o mais rápido nos treinos livres

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) foi este sábado o mais rápido na terceira sessão de treinos livres para o Grande Prémio de Portugal de MotoGP, garantindo a passagem direta à segunda fase da qualificação (Q2), que se disputa esta tarde.







EPA/JOSE SENA GOULAO

O tempo de Miguel Oliveira, que rodou esta manhã em 1.50,552 minutos, foi o mais rápido do conjunto das três sessões de treinos livres disputadas desde sexta-feira.O espanhol Joan Mir (Suzuki) foi o segundo, a 0,049 segundos do piloto português, e o francês Fábio Quartararo (Yamaha) terminou em terceiro, a 0,054.Os três pilotos melhoraram os seus tempos face ao registo que tinham feito na véspera, apesar de a sessão ter sido disputada debaixo de chuva e com a pista algarvia encharcada.As condições do asfalto propiciaram as quedas, registando-se seis ao longo da sessão.A primeira foi do espanhol Marc Márquez (Honda), que na sexta-feira tinha sido o mais rápido.O antigo campeão mundial foi apenas oitavo hoje, terminando como quinto no somatório das duas sessões.O seu irmão, Alex Márquez (Honda), caiu logo a seguir, tal como o companheiro de equipa de Miguel Oliveira, o sul-africano Brad Binder (KTM).Ao chão foram ainda os estreantes Remy Gardner (KTM), Darryn Binder (Yamaha) e Marco Bezzecchi (Ducati).O líder do campeonato, o italiano Enea Bastianini (Ducati), terminou apenas em 19.º lugar.Ao início da manhã, o espanhol Sérgio Garcia (GasGas) foi o mais rápido na terceira sessão dos treinos livres da categoria de Moto3, com o tempo de 2.03,866 minutos.O GP de Portugal é a quinta jornada do Mundial de Velocidade de motociclismo e disputa-se até domingo no Autódromo Internacional do Algarve (AIA).