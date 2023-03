MotoGP: Miguel Oliveira com contusão na perna direita após choque de Marc Márquez

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) sofreu este domingo uma contusão na perna direita, aparentemente sem fratura, na sequência de um choque com o espanhol Marc Márquez (Honda) na terceira volta do Grande Prémio de Portugal de MotoGP.





De acordo com fonte oficial da equipa RNF Aprilia, pela qual corre o piloto português, Oliveira sofreu "uma contusão na parte superior da perna direita" durante a prova de abertura da temporada. "Felizmente, o raio-x não mostra nenhuma fratura", informou a equipa à agência Lusa.

O incidente aconteceu na terceira das 15 curvas do traçado do Autódromo Internacional do Algarve, quando Márquez falhou a travagem, acertou no espanhol Jorge Martin (Ducati), que seguia em terceiro, e chocou com a Aprilia do piloto português, que era segundo classificado.





Miguel Oliveira tinha sido o primeiro líder da corrida, após arrancar da quarta posição.

O italiano Francesco Bagnaia (Ducati) assumiu o comando na segunda volta, depois de ter passado o piloto português - que foi forçado a abandonar - vencendo a corrida e liderando o campeonato, com 37 pontos.

O GP de Portugal é a primeira de 21 corridas do Campeonato do Mundo de Velocidade de 2023.