Câmara de Lisboa pede "precauções redobradas" após aviso laranja de chuva forte

A Câmara Municipal de Lisboa aconselhou a população a "precauções redobradas", na sequência do aviso laranja de chuva forte entre as 21h desta segunda-feira e às 9h de terça-feira, estando por decidir medidas de condicionamento de trânsito.







Fernando Ferreira/Cofina

Os serviços municipais e agentes da Proteção Civil estão a preparar as equipas de reforço e a monitorizar a situação relacionada com o estado do tempo, e será realizado, pelas 20h, um 'briefing' do Centro de Coordenação Operacional Municipal, para decidir medidas mais concretas de prevenção nos locais, indicou a diretora do Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa, Margarida Castro Martins."Muito provavelmente, os túneis vão voltar a ser encerrados, preventivamente", afirmou à Lusa a responsável da Proteção Civil de Lisboa, referindo-se aos três túneis rodoviários que foram cortados ao trânsito no sábado devido ao mau tempo, designadamente na Avenida João XXI, Campo Grande e Entrecampos.A Proteção Civil vai, também, monitorizar o túnel do Marques de Pombal, que na noite de sábado, por volta das 2h, acabou por ser encerrado, voltando a abrir às 5h, hora em que os outros três também reabriram, indicou a diretora do Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa, referindo que os locais identificados como pontos negros em termos de inundações estão a ser monitorizados, nomeadamente a baixa de Alcântara e as avenidas 24 de Julho, Gago Coutinho e Estados Unidos da América.Margarida Castro Martins disse que as equipas de Proteção Civil estão a preparar "um procedimento de condicionamentos e de desvio de trânsito" para responder a eventuais situações de inundação.Em comunicado, a Câmara Municipal de Lisboa apela à população para que "tome precauções redobradas e siga os conselhos dos serviços municipais de Proteção Civil", indicando que os agentes de Proteção Civil e os serviços operacionais municipais e das juntas de freguesia estão "de prevenção para a mais pronta resposta à cidade".O alerta da Câmara de Lisboa surge na sequência da informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que emitiu vários avisos para o distrito de Lisboa, nomeadamente aviso laranja para esta noite e a próxima madrugada, das 21h de hoje às 9h de terça-feira, com chuva por vezes forte acompanhada de trovoada, sendo o período mais crítico entre 00h00 e as 9h de terça-feira.Até às 21h de hoje e na terça-feira, a partir das 9h até às 18h, mantém-se a situação de aviso amarelo de precipitação, informou o município, acrescentando que há, ainda, aviso amarelo para agitação marítima para hoje, a partir das 7h20, e até terça-feira, às 6h, "com ondas de oeste/sudoeste que podem atingir os quatro a cinco metros, e aviso amarelo de vento entre as 6h e as 12h de terça-feira, prevendo-se vento forte com rajadas que poderão atingir os 90 a 100 quilómetros por hora."Evite a zona ribeirinha da cidade, a baixa de Alcântara, a Praça de Espanha, a Av. 24 de Julho, a Av. Gago Coutinho e todos os túneis e infraestruturas subterrâneas", aconselha a Câmara Municipal de Lisboa.Neste âmbito, o Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa recomenda aos cidadãos que acautelem a reposição de coberturas de edifícios em obras; assegurem a fixação de objetos e de estruturas, prevenindo o seu desprendimento e queda na via pública (andaimes, placards e outras estruturas suspensas); evitem circular na rua e fiquem atentos a estruturas (tendas, toldos, andaimes) que poderão deslocar-se com deslocar-se com ventos fortes.Outras das recomendações são para que apoiem pessoas cuja mobilidade ou capacidade de perceção e reação sejam mais limitadas; estejam atentos aos animais quando os levarem à rua; reduzam a velocidade (ventos fortes podem fazer perder o controlo da direção do veículo da sua trajetória); e estejam atentos às zonas ventosas e à presença de veículos de duas rodas que podem subitamente desviar a trajetória porque são mais vulneráveis à força do vento.A Proteção Civil de Lisboa recorda que a ocorrência de precipitação e vento forte pode provocar: inundações rápidas, por acumulação de águas pluviais ou insuficiências dos sistemas de drenagem; inundação por transbordo de linhas de água nas zonas historicamente mais vulneráveis; inundações de estruturas urbanas subterrâneas com deficiências de drenagem; e dificuldades de drenagem em sistemas urbanos, nomeadamente as verificadas em períodos de preia-mar, podendo causar inundações nos locais historicamente mais vulneráveis.Outras das possíveis consequências do mau tempo são fenómenos geomorfológicos causados por instabilização de vertentes associados à saturação dos solos, pela perda da sua consistência; piso rodoviário escorregadio e eventual formação de lençóis de água; danos em estruturas montadas ou suspensas; arrastamento de mobiliário urbano e contentores de resíduos; e queda de ramos ou árvores, bem como de afetação de infraestruturas associadas às redes de comunicações e energia.Também a Proteção Civil alertou hoje para nova possibilidade de inundações e aumento dos caudais dos rios nos distritos de Leiria, Setúbal, Lisboa, Évora, Santarém e Portalegre, que estarão em alerta laranja devido às previsões de chuva persistente e forte.