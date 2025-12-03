Marcelo Rebelo de Sousa terá alta dentro de algumas horas

Presidente da República, que foi operado segunda-feira a uma hérnia, vai continuar a recuperação em casa.

O Presidente da República, operado na segunda-feira a uma hérnia encarcerada, deverá ter alta clínica dentro de algumas horas, disse esta quarta-feira a presidente do Hospital de São João, no Porto, onde o chefe de Estado está internado desde segunda-feira.



Marcelo Rebelo de Sousa vai deixar o hospital ainda hoje DR

Numa conferência de imprensa para ponto de situação sobre o estado de saúde de Marcelo Rebelo de Sousa, Maria João Baptista, disse que o chefe de Estado "alimentou-se bem e terá de fazer alguns exames" e deverá sair do hospital "dentro de poucas horas".

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi admitido na segunda-feira à noite no Hospital de São João, no Porto, depois de se ter sentido indisposto, na sequência de uma paragem de digestão, indicou a Presidência da República.