Sábado – Pense por si

Ciência & Saúde

Investigadores rejuvenescem coração para combater insuficiência cardíaca

Lusa 10:37
Capa da Sábado Edição 2 a 8 de dezembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 2 a 8 de dezembro
As mais lidas

Trabalho foi publicado na revista Cardiovascular Research.

Investigadores das universidades do Porto e de Coimbra encontraram uma forma de "rejuvenescer o coração", atuando "diretamente sobre os mecanismos celulares do envelhecimento" e combater uma das variantes mais graves da insuficiência cardíaca, foi esta quarta-feira divulgado.

Investigadores da Universidade do Porto envolvidos na investigação
Investigadores da Universidade do Porto envolvidos na investigação Peter Spark

Em causa está a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada (HFpEF), que acontece quando "o ventrículo esquerdo perde a flexibilidade necessária para relaxar e encher-se adequadamente", explica, em comunicado, o Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto (i3S).

"Estamos a transformar o paradigma da terapêutica cardiovascular: não se trata apenas de aliviar sintomas, mas de atuar diretamente sobre os mecanismos celulares do envelhecimento, que estão na origem da disfunção orgânica associada à idade", sustenta Elsa Silva, investigadora do i3S e primeira autora do artigo.

Inês Tomé, do Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra (CNC-UC), integrado no Centro de Inovação de Biomedicina e Biotecnologia (CIBB), observa que o estudo desenvolvido "mostra que é possível intervir diretamente nos mecanismos celulares do envelhecimento para tratar doenças altamente incapacitantes".

Os investigadores do trabalho publicado na segunda-feira na revista Cardiovascular Research usaram um modelo animal que mimetiza a HFpEF humana em contexto cardiometabólico e observaram "uma acumulação de células senescentes no sistema imunitário, nos vasos sanguíneos e no coração".

"Trata-se de células envelhecidas que pararam de se dividir, mas que permanecem no corpo e libertam substâncias inflamatórias que prejudicam as células de tecidos vizinhos, acelerando o processo de envelhecimento e contribuindo para o desenvolvimento de doenças", descreve o i3S.

Após a administração de um fármaco senolítico, que elimina as células senescentes, os investigadores testemunharam "um alívio simultâneo dos múltiplos sintomas da HFpEF".

"Há um impacto direto na saúde cardiovascular e sistémica", afirma Diana S. Nascimento, coordenadora da equipa do i3S e do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS).

De acordo com Lino Ferreira, líder da equipa do CNC-UC/CIBB e da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, o trabalho "realça o enorme potencial da medicina de rejuvenescimento como abordagem terapêutica para doenças complexas e multifatoriais como a HFpEF".

Os investigadores destacam ainda que "níveis elevados de leucócitos (células sanguíneas do nosso sistema imunitário) senescentes em circulação foram observados em doentes com HFpEF, estando associados a uma maior severidade da doença, sugerindo assim que esta abordagem poderá ter relevância clínica direta".

Sublinham que o trabalho "representa um marco na convergência da medicina antienvelhecimento e cardiovascular, apenas possível através de uma forte colaboração entre três instituições portuguesas de referência em investigação cardiovascular, medicina regenerativa e envelhecimento".

As equipas estão já a planear os próximos passos para "avaliar os mecanismos que causam o envelhecimento precoce em contexto cardiovascular e desenvolver novas terapias mais personalizadas, com vista à sua futura translação clínica", refere o i3S.

As consequências da HFpEF são "falta de ar, fadiga incapacitante, limitação para tarefas simples do quotidiano e, sobretudo, uma taxa de mortalidade equiparável à de vários tipos de cancro", explica o i3S.

"Esta forma de insuficiência cardíaca está a aumentar a um ritmo alarmante e, devido ao envelhecimento da população, prevê-se que se torne dominante num futuro próximo", acrescenta.

A gravidade da HFpEF "é agravada pelo facto de estar frequentemente associada a outras patologias prevalentes, como hipertensão, diabetes e obesidade", tornando esta insuficiência cardíaca num dos "maiores desafios da medicina cardiovascular contemporânea".

Tópicos Doenças Doença cardíaca Doenças e condições Universidade de Coimbra Clube Naval de Cascais Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar Cardiovascular Research Neurociencias Elsa Marília Silva Porto Coimbra
Investigação
Opinião Ver mais
Ana Taborda
Ana Taborda

As polémicas escutas

As 50 conversas de António Costa intercetadas revelam pedidos de cunhas e desabafos. Na Ucrânia, há um português na linha da frente, a fugir de drones e a esconder-se vários dias em trincheiras. Por cá, um casal luta contra a doença do filho, tão rara que ainda não tem nome

Menu shortcuts

Investigadores rejuvenescem coração para combater insuficiência cardíaca