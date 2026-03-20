Irão: Novo líder supremo iraniano proclama vitória sobre EUA e Israel

Mojtaba Khamenei ainda não apareceu em público desde que foi designado para suceder ao pai, Ali Khamenei, morto num ataque aéreo no primeiro dia do conflito, em 28 de fevereiro.

O novo líder supremo do Irão, Mojtaba Khamenei, proclamou esta sexta-feira a vitória sobre os Estados Unidos e Israel na guerra em curso, numa mensagem escrita por ocasião do ano novo persa, Noruz.



Mojtaba Khamenei sucede ao pai como Líder Supremo do Irão, após nomeação pela Assembleia dos Peritos Saeid Zareian/picture-alliance/dpa/AP Images

“Devido à unidade especial que se forjou entre vós, nossos compatriotas, (…) o inimigo foi derrotado”, declarou, numa mensagem dirigida à população iraniana.

Mojtaba Khamenei ainda não apareceu em público desde que foi designado para suceder ao pai, Ali Khamenei, morto num ataque aéreo no primeiro dia do conflito, em 28 de fevereiro.

Na mesma mensagem, o líder iraniano rejeitou qualquer responsabilidade do país nos recentes ataques contra Omã e a Turquia.

“Insisto que os ataques que ocorreram na Turquia e no Omã (…) não foram de forma alguma levados a cabo pelas forças armadas da República Islâmica ou por outras forças da Frente de Resistência”, afirmou Mojtaba Khamenei, que sugeriu ainda, sem apresentar provas, que os ataques poderão estar ligados a Israel.

Em 28 de fevereiro, Estados Unidos e Israel lançaram uma ofensiva de larga escala contra o Irão, que retaliou com o encerramento do estreito de Ormuz e ataques contra alvos em Israel, bases norte-americanas e infraestruturas energéticas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque.

Incidentes com projéteis iranianos também foram registados em Chipre e na Turquia.