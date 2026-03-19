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Irão: Teerão já não consegue enriquecer urânio nem produzir mísseis balísticos, afirma Netanyahu

Lusa 20:03
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Netanyahu rejeitou que o seu país tenha arrastado Washington para este conflito, mas assumiu que “agiu sozinho" no bombardeamento contra instalações de gás iranianas na quarta-feira.

 O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou esta quinta-feira que o Irão está “a ser dizimado” e já perdeu capacidade para enriquecer urânio ou produzir mísseis balísticos, prevendo que a guerra terminará “mais depressa do que se pensa”.

Benjamin Netanyahu
Benjamin Netanyahu Foto de Gil Cohen Magen/Pool via AP

Na sua segunda conferência de imprensa desde o início da ofensiva aérea lançada em 28 de fevereiro por Israel e Estados Unidos, Netanyahu rejeitou que o seu país tenha arrastado Washington para este conflito, mas assumiu que “agiu sozinho" no bombardeamento contra instalações de gás iranianas na quarta-feira.

“Em primeiro lugar, Israel agiu sozinho contra o complexo de gás de South Pars. Em segundo lugar, o Presidente [norte-americano, Donald] Trump pediu-nos para suspender quaisquer outros ataques, e estamos a cumprir”, declarou o líder israelita, que observa “muitos sinais” de que o regime iraniano começa a ceder.

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