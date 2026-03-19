Irão: Ataques iranianos atingem refinaria de petróleo no norte de Israel

Duas refinarias de petróleo do Kuwait foram igualmente atingidas por ataques de drones, provocando incêndios, segundo as autoridades.

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A refinaria de petróleo de Haifa, no norte de Israel, foi atingida esta quinta-feira, avançou a imprensa local, enquanto o exército israelita confirmou disparos de mísseis iranianos em direção ao país.



Ataques em Israel AP

O ministro da Energia israelita, Eli Cohen, afirmou, após a mais recente salva de mísseis iranianos, que a rede elétrica no norte de Israel sofreu alguns danos.

Referiu ainda que as equipas já tinham restabelecido a eletricidade em algumas zonas e estavam a trabalhar para restabelecê-la nas que ainda se encontravam sem energia.

A refinaria de Haifa, situada numa grande zona industrial, é a maior do país.

A emissora pública israelita Kan transmitiu imagens que mostravam uma espessa nuvem de fumo cinzento a elevar-se acima da zona da refinaria em Haifa.

Numa mensagem publicada na rede social X, a emissora precisou que não havia sido sinalizado qualquer receio de fuga de materiais perigosos.

A imprensa local reportou ainda que as avaliações iniciais indicam que parte de uma munição de fragmentação iraniana atingiu a refinaria.

O Ministério da Proteção Ambiental israelita indicou que o diretor-geral do Ministério e equipas de intervenção de emergência do distrito de Haifa se dirigiram ao local "na sequência de uma notificação que referia a queda de detritos de um coletor na região de Haifa e de um suposto incidente envolvendo materiais perigosos".

"Nesta fase, as circunstâncias do incidente estão a ser investigadas", afirmou o Ministério de Proteção Ambiental, citado pelo Times of Israel.

Teerão tinha prometido retaliar os ataques contra o campo de gás de South Pars/North Dome, que é a maior reserva de gás conhecida no mundo, que o Irão partilha com o Qatar.

Na quarta-feira os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita e o Qatar foram alvo de ataques.

Um dos ataques atingiu a principal instalação de gás de Ras Laffan do Qatar e provocou "danos consideráveis" na mesma, segundo o Ministério do Interior qatari.

O primeiro-ministro do Qatar, Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, denunciou que o ataque iraniano a Ras Laffan "tem repercussões maiores nos abastecimentos energéticos mundiais".

Duas refinarias de petróleo do Kuwait foram igualmente atingidas por ataques de drones, provocando incêndios, segundo as autoridades.

Também foram ouvidas várias explosões no Bahrein, segundo jornalistas da agência de notícias France-Presse.

Os ataques a infraestruturas energéticas na guerra iniciada pelos Estados Unidos e por Israel em 28 de fevereiro causaram uma nova subida acentuada dos preços do petróleo e do gás, que os especialistas dizem que terão consequências a longo prazo.