Brasil regista 2º melhor resultado da história com 2,6 milhões de turistas em dois meses

O turismo português foi o que mais cresceu entre todos os turistas estrangeiros.

O Brasil recebeu mais de 2,6 milhões de turistas internacionais nos primeiros dois meses de 2026, o segundo melhor resultado da história, e o turismo português foi o que mais cresceu, indicam dados oficiais.



Rio de Janeiro, Brasil AP

Só em fevereiro, de acordo com os dados divulgados quinta-feira pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), o país registou 1.287.800 visitantes internacionais.

O turismo português foi o que mais cresceu entre todos os turistas estrangeiros.

Nos primeiros dois meses do ano o número de portugueses que visitou o Brasil aumentou 29,7% em relação ao mesmo período do ano passado.

Seguiu-se a Alemanha, com um aumento de 17%, Reino Unido (+14,5%) e pela França (+8,6%).

Só na semana do carnaval, em fevereiro, "o país recebeu 300 mil visitantes estrangeiros, um crescimento de 17% em relação a 2025", indicou a Embratur.

"O volume representa cerca de 30% de toda a movimentação internacional de um mês inteiro concentrada em apenas sete dias, e o Rio de Janeiro é um dos estados chave para essa marca", segundo a agência brasileira.

A receita gerada pelos turistas internacionais durante o Carnaval de 2026 alcançou quase 186 milhões de dólares (160 milhões de euros) em todo o Brasil.