Francisco Assis lidera lista de Pedro Nuno Santos para a Comissão Nacional do PS

Antigo presidente do Grupo Parlamentar do PS e atual presidente do CES é conotado com a linha mais à direita dos socialistas.

O antigo presidente do Grupo Parlamentar do PS Francisco Assis, conotado com a linha mais à direita dos socialistas, vai liderar a lista do secretário-geral eleito, Pedro Nuno Santos, para a Comissão Nacional deste partido.







Vítor Mota

As listas concorrentes à Comissão Nacional do PS, o órgão máximo dos socialistas entre congressos, têm de ser apresentadas até às 17:00 de sábado, sendo depois votadas pelos delegados durante a manhã de domingo do congresso, que se realiza na Feira Internacional de Lisboa.Atual presidente do Conselho Económico e Social (CES), Francisco Assis surpreendeu quando manifestou apoio a Pedro Nuno Santos na corrida à liderança do PS, e esteve mesmo em destaque na sessão de 13 de novembro quando o atual secretário-geral apresentou publicamente a sua candidatura.





Francisco Assis foi candidato à liderança do PS em 2011, mas perdeu diante de António José Seguro. Depois, integrou o Secretariado Nacional de António José Seguro no período em que o PS esteve na oposição aos governos PSD/CDS liderados por Pedro Passos Coelho, entre 2011 e 2015.



Em novembro de 2015, depois de os socialistas terem perdido as eleições legislativas para a coligação PSD/CDS, Francisco Assis opôs-se a formação de um Governo minoritário socialista, liderado por António Costa, suportado no parlamento pelo PCP, Bloco de Esquerda e PEV.





Em relação à Comissão Nacional do PS, Pedro Nuno Santos acordou com o seu principal adversário na corrida interna, José Luís Carneiro, a formação de uma lista de unidade, em que o atual ministro da Administração Interna terá direito a indicar 35% dos lugares.