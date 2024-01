Pedro Nuno Santos, o radical do PS que quer governar o País

Esta semana, a SÁBADO conta-lhe tudo sobre a vida de Pedro Nuno Santos, líder do PS. Sempre teve uma vida privilegiada. Com exceção da empresa do pai, e por breves meses, nunca trabalhou no privado - é um político profissional que sempre esteve muito próximo da extrema-esquerda. Foi no ISEG que conheceu futuros dirigentes do BE, com quem veio a negociar a geringonça, mas a sua passagem pelo Governo foi um desastre. Agora está apostado em mudar a imagem com o objetivo de manter os socialistas no poder.