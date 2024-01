Um congresso 'pacífico' que une Carneiro e Pedro Nuno

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Chegou a altura de deixar as espingardas de lado, tapar trincheiras, assumir tréguas. É assim que se vê no PS o congresso que arranca esta sexta-feira na Feira Internacional de Lisboa (FIL). Como disse Eurico Brilhante Dias após a eleição de Pedro Nuno Santos como secretário-geral do PS, é tempo de "construir a unidade interna até 10 de março". Ao que a SÁBADO apurou, essa unidade interna materializa-se num programa político a dois, com cedências feitas por Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro, e em 35% de representação da candidatura vencida nas comissões nacional e política. E sim, figuras que apoiaram o ministro das Administração Interna na luta interna vão subir ao palanque na reunião magna.