Acionistas da Mota-Engil elegem Paulo Portas para Conselho de Administração

Os acionistas da Mota-Engil elegeram esta segunda-feira Paulo Portas para o Conselho de Administração do grupo, tendo este órgão designado Carlos Mota dos Santos como novo presidente executivo (CEO) do grupo, segundo dois comunicados ao mercado.







Carlos Barroso/Lusa

Na informação, publicada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa indicou que "foi aceite a renúncia como membro do Conselho de Administração da Sociedade, para o mandato em curso", entre 2021 e 2023, Xiangrong Wang, tendo sido para este mandato eleitos para o Conselho de Administração João Pedro dos Santos Dinis Parreira, José Carlos Barroso Pereira Pinto Nogueira e Paulo Sacadura Cabral Portas.A Mota-Engil indicou ainda que "por deliberação do Conselho de Administração, na reunião realizada em 30 de janeiro de 2023 foram designados para a Comissão Executiva", para o triénio em curso, 2021-2023, Carlos António Vasconcelos Mota dos Santos (Chief Executive Officer, CEO), Manuel António da Fonseca Vasconcelos da Mota (Deputy-Chief Executive Officer), Xiao Di, João Pedro dos Santos Dinis Parreira e José Carlos Barroso Pereira Pinto Nogueira (Chief Financial Officer, ou seja, administrador com o pelouro financeiro).De acordo com outro comunicado remetido pela empresa, foram hoje "aprovados todos os pontos" desta assembleia-geral, incluindo "a proposta de nomeação dos novos membros para o Conselho de Administração", com Carlos Mota dos Santos "eleito presidente do Conselho de Administração e Chief Executive Officer".Assim, na assembleia-geral "estiveram presentes representantes de 74,76% do capital social da empresa, tendo todos os pontos sido aprovados por votações favoráveis superiores a 97,58% dos votos emitidos na Assembleia".Foi ainda aprovada "a fixação do montante da caução a prestar pelos membros do Conselho de Administração" e a "aprovação, para o mandato em curso, da fixação em dezassete membros" para este órgão de gestão.