Incêndio em prédio de Lisboa faz dois mortos e 14 feridos

Tudo aconteceu num rés-do-chão da Rua do Terreirinho, na Mouraria, perto das 20H37. De acordo com as informações dos Sapadores Bombeiros, a maior parte dos ferimentos - sendo que quatro eram crianças - foi provocada pela inalação de fumos. As chamas provocaram a morte de um homem 50 anos e de um adolescente de 14.Margarida Castro, diretora do Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa, esclareceu que a maioria das pessoas afetadas pelo incêndio tratavam-se de cidadãos de nacionalidade estrangeira. No grupo das vítimas, encontram-se duas pessoas da Argentina e 11 da Península do Industão (região asiática que compreende países como a Índia, Paquistão, Bangladesh e Nepal). Há ainda registo de um português ferido, mas as autoridades garantem que se trata de uma "vítima colateral" uma vez que não estava no prédio na altura do incêndio.A Proteção Civil deu ainda conta que cerca de 20 pessoas acabaram por ficar desalojadas e o edifício ficou inabitável, tendo de ser realizada uma vistoria na próxima segunda-feira.O presidente da Câmara Municipal de Lisboa garantiu ainda no sábado à noite apoio para os desalojados, dando a certeza de que "toda a gente vai ter onde dormir". Também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falou com Carlos Moedas para "se inteirar das consequências" do incêndio na Mouraria, lamentando a perda de vidas humanas.