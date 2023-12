Idosos feridos após derrocada de prédio em Lisboa em observação no hospital

Os dois idosos que ficaram feridos esta segunda-feira após a derrocada de um prédio em obras na Calçada da Picheleira, em Lisboa, vão manter-se em observação no hospital, mas o seu estado não inspira cuidados, segundo a proteção civil municipal.





A diretora do Serviço Municipal de Proteção Civil, Margarida Castro Martins, disse à agência Lusa cerca das 11h30, que os dois idosos, um casal que ficou soterrado, vão manter-se em observação no Hospital de São José, em Lisboa."Não inspiram cuidados. A senhora partiu um pé", afirmou.Os dois idosos, a filha e neta estavam em casa, quando o edifício onde moravam foi atingido pela derrocada do prédio contíguo, que estava em obras, na Calçada da Picheleira, na freguesia do Beato.A filha e a neta não ficaram feridas, tendo ficado em casa de familiares uma vez que o prédio onde viviam não tem condições de habitabilidade."O alojamento para já está assegurado em casa de familiares", disse a diretora do Serviço Municipal de Proteção Civil, acrescentando que o dono de obra que provocou os danos está a assumir as suas responsabilidades.Margarida Castro Martins tinha dito anteriormente à Lusa que o prédio desabou à 01h05 para cima de edifícios contíguos.Uma equipa da fiscalização do urbanismo da Câmara Municipal de Lisboa deslocou-se ao local, estando às 11h30 em curso uma vistoria.Quatro viaturas foram também atingidas pela derrocada do prédio.O Regimento Sapadores de Bombeiros de Lisboa mobilizou para o local vários meios e operacionais, entre os quais a Unidade Cinotécnica e a "equipa de 'drones'" para buscas suplementares, não tendo sido detetadas mais nenhumas vítimas.