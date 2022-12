Proteção Civil alerta para continuação de mau tempo até terça-feira e pede cuidado

Luís Forra/LUSA

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil alertou esta segunda-feira a população para a continuação do mau tempo até terça-feira, com chuvas e ventos fortes, reforçando o pedido para uma condução defensiva ou não atravessar zonas de cheias.





Nove distritos do continente estão ainda sob aviso laranja devido à previsão de chuva persistente, por vezes forte e ocasionalmente acompanhada de trovoada. Os distritos de Viseu, Évora, Porto, Vila Real, Setúbal, Viana do Castelo, Beja, Aveiro e Braga vão estar com aviso laranja até às 12:00 de hoje, passando depois a amarelo até às 06:00 de terça-feira.O IPMA colocou também os distritos de Bragança, Guarda, Viseu, Guarda, Santarém, Lisboa, Leiria, Castelo Branco, Coimbra e Portalegre a amarelo entre as 12:00 de hoje e as 06:00 de terça-feira devido à chuva, por vezes forte e acompanhada de trovoada.

Na Madeira, as Regiões montanhosas e a Costa sul vão estar também sob aviso laranja devido à previsão de chuva forte, que pode ser acompanhada de trovoada entre as 18:00 de hoje e as 00:00 de terça-feira, passando depois a amarelo até às 03:00 de quarta-feira.



Num comunicado enviado às redações, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) avisa que as previsões do Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para a continuação do mau tempo nos próximos dias, entre chuva intensa, vento e agitação marítima forte e possibilidade de trovoada.



"A partir da madrugada de segunda-feira, 12 de dezembro, prevê-se a ocorrência de precipitação persistente que poderá ser temporariamente forte nas regiões Norte e Centro, sendo o período mais crítico entre as 06:00 e as 12:00, estendendo-se progressivamente para sul durante a tarde", especialmente nos distritos de Setúbal, Évora e Beja, durante o período entre as 12:00 e as 24:00.





Para terça-feira, as previsões apontam para "precipitação persistente e por vezes forte, nos distritos de Setúbal, Évora e Santarém", entre as 00:00 e as 12:00. Durante a tarde, "a precipitação será mais provável nas regiões do Centro, Alto Alentejo e Faro".Já a informação da Agência Portuguesa do Ambiente vai no sentido da possibilidade de ocorrência de "inundações em zonas urbanas, causadas por acumulações de águas pluviais por obstrução dos sistemas de escoamento", bem como possibilidade de cheias, "potenciadas pelo transbordo do leito de alguns cursos de água, rios e ribeiras".Alertam também para a possibilidade de deslizamentos e derrocadas, arrastamento de objetos soltos para as vias rodoviárias, possibilidade de queda de neve e piso escorregadio.Mantêm, por isso, as recomendações feitas anteriormente para que os cidadãos tenham especial cuidado junto a zonas ribeirinhas, adotem uma condução defensiva ou evitem zonas inundadas.A ANEPC pede aos cidadãos para terem "especial cuidado na circulação e permanência juntos de áreas arborizadas", tendo em conta o risco de queda de ramos de árvores por causa de vento mais forte.Recomenda "especial cuidado" na circulação junto a zonas ribeirinhas por causa de fenómenos de transbordo dos cursos de água, dizendo mesmo para evitar a circulação e permanência nesses locais."Adotar uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a possível formação de lençóis de águas nas vias", diz a ANEPC, pedindo igualmente que os cidadãos não atravessem zonas inundadas, de modo a precaver o arrastamento de pessoas ou viaturas para buracos no pavimento ou tampas de esgoto abertas.A Proteção Civil mantém a recomendação para que não se pratiquem atividades relacionadas com o mar, seja pesca desportiva ou desportos náuticos, mas também passeios à beira-mar, evitando também estacionar veículos muito próximo da orla marítima.