Proteção Civil de Santarém aciona Plano de Emergência para Cheias na bacia do Tejo

"Os caudais do Tejo ultrapassaram os 1500 metros cúbicos por segundo (m3/s) no Almourol (Vila Nova da Barquinha) e tivemos de fazer a ativação do Plano [Especial de Emergência para Cheias na Bacia do Tejo] muito mais por prevenção e precaução", disse hoje à Lusa David Lobato, comandante Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo.A decisão foi tomada às 20h, depois dos valores previstos atingirem o limite para ativação do Plano Especial de Emergência para Cheias na Bacia do Tejo (1500 m3/s), tendo o responsável dado conta que as três barragens (Castelo do Bode, Fratel e Pracana) "em conjunto, estavam a debitar 2600 m3/s às 20h", tendo causado inundações de algumas zonas ribeirinhas e motivado o resgate de três pastores nas margens do Tejo, na zona de Alvega (Abrantes).A Proteção Civil aponta a "precipitação que se tem sentido em Portugal", e as "descargas das barragens e afluentes da bacia hidrográfica do Tejo" como os fatores que geraram um "aumento considerável dos níveis hidrométricos e caudais do rio Tejo e seus afluentes".O responsável pelo Comando Sub-regional da Proteção Civil disse que o Alerta Azul é o mais baixo de uma escala de quatro, tendo acrescentado que, para as próximas horas, "prevê-se um aumento dos caudais debitados pelas barragens, o que potencialmente contribuirá para um aumento dos níveis registados no rio Tejo".Neste sentido, a proteção civil aconselha a população e serviços municipais de proteção civil, bem como solicita aos órgãos de comunicação social, para que "continuem a alertar a população para as medidas de autoproteção em caso de cheias".A Proteção Civil pede à população para retirar das zonas confinantes das linhas de água, normalmente inundáveis, equipamentos agrícolas, industriais, viaturas e outros bens, retirar os animais para locais seguros, não atravessar, com viaturas ou a pé, estradas ou zonas alagadas, e que desenvolvam as ações necessárias para a sua proteção, da família e bens.De acordo com a informação dos Comandos Sub-Regionais da Lezíria do Tejo e Médio Tejo, que estão a monitorizar a situação, verificam-se esta noite constrangimentos no município de Constância, com a submersão de parte do parque de estacionamento junto ao Rio Zêzere, no município da Barquinha, com a submersão do parque de estacionamento de Almourol, e no município de Torres Novas, estando a Estrada das Cordas submersa.