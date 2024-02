Zendaya tornou-se um robô futurista na estreia de Duna: Parte II

Zendaya usou uma peça icónica da coleção de alta-costura de outono/inverno de Thierry Mugler de 1995 para surpreender na estreia mundial do filme Duna: Parte Dois, que se realizou na noite de 15 de fevereiro em Londres, Reino Unido.





Na passadeira vermelha coberta de areia, a atriz brilhou com um look constituído por uma armadura metálica revestida por paneis prateados intercalados com aberturas de acrílico transparente. Zendaya levou ainda luvas embutidas com o mesmo material e sapatos de salto alto prateados.O look de 1995 contava também com um capacete, mas no caso de Zendaya, foi substituído por um penteado elegante e um colar de diamantes azuis da Bulgari.A peça conhecida como Machinenmensch, ou Máquina Humana, foi desenhada durante seis meses numa parceria entre Thierry Mugler e Jean-Jacques Urchum. A dupla teve como inspiração uma personagem fictícia do romance Metropolis (que inspirou o filme com o mesmo nome) de Thea von Harbou.Depois da grande entrada, Zendaya mudou de look para um vestido preto e justo, também de Thierry Mugler, que foi novamente completado com joias da Bulgari.Duna: Parte Dois já pode ser visto nas principais salas de cinema do país.