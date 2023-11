O orgulho freak de Jean-Paul Gaultier deu um musical

02 de novembro Andreia Antunes com Leonor Riso

Musicado pelo lendário Nile Rodgers, "Freak Show" é um exuberante recorte biográfico de um dos mais emblemáticos e revolucionários nomes da moda: Jean-Paul Gaultier. Para ver em Lisboa e no Porto.

Nana, o icónico urso de peluche de Gaultier, é um dos destaques do espetáculo, logo na parte inicial DR

Desde cedo que Jean-Paul Gaultier deixou que o seu trabalho fosse a voz que o apresenta. Na sala de aula, os desenhos inspirados pelos espartilhos da avó ocupavam-lhe os dias, mais do que qualquer outro estudo, e na pequena televisão a preto e branco descobriu o apelo das formas do corpo coberto com tecidos e toucados de penas que havia de desconstruir para a sua primeira criação: um sutiã cónico, em cartão, para um urso de peluche, que batizou de Nana.