Morreu Ira de Fürstenberg, a princesa de Marbella

Princesa, atriz e designer de jóias, Virginia Carolina Theresa Pancrazia Galdina zu Fürstenberg, mais conhecida por Ira de Fürstenberg, morreu na segunda-feira, 19 de fevereiro, em Roma, aos 83 anos. "Esteve de boa saúde até ao fim", informou a comitiva da aristocrata ao jornal El País.





ítalo-brasileiro

Em 1960, o casal separou-se e Ira de Fürstenberg iniciou um romance com o empresárioFrancisco Baby Pignatari, com que se casou um ano depois. "Se ele não tivesse aparecido, eu nunca teria tido a força para deixar Alfonso e começar de novo. Acho que Baby foi o homem da minha vida", disse à Vanity Fair, em 2020. No entanto, separam-se em 1964, quando Ira tinha 24 anos.Nessa altura, foi também o auge da sua carreira no mundo do cinema, tendo participado em produções como Capriccio all'italiana (1967), de Mauro Bolognini, La battaglia di El Alamein (1968), de Giorgio Ferroni, Playgirl 70 (1969), de Federico Chentrens, Five Dolls for an August Moon (1970), de Mario Bava, e Plus beau que moi, tu meurs (1982), de Philippe Clair.Além de atriz, a aristocrata também trabalhou com a marca de comésticos Germaine Monteil, foi presidente da linha de perfumes Valentino e designer de jóias.