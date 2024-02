O Rei tem cancro. E agora?

A notícia foi um choque nacional, despertando ao mesmo tempo um sentimento de solidariedade nos britânicos. O Rei Carlos III, de 75 anos, foi diagnosticado com cancro, depois ter passado por um procedimento para tratar uma hiperplasia da próstata, anunciou o Palácio de Buckingham, no dia 5, sem revelar mais detalhes. Aconselhado a adiar as funções públicas enquanto recebe tratamento (não especificado), o Chefe de Estado continuará a receber as “caixas vermelhas” (documentos do Estado) e espera-se que mantenha as audiências semanais com o primeiro-minis- tro, Rishi Sunak, ainda que na propriedade de Sandringham, onde se refugiou.