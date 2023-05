Uma festa com muitos diamantes e marcas de luxo

Alexandre Arnault, filho de Bernard Arnault – presidente do grupo de marcas de luxo LVMH, que é o homem mais rico do mundo – fez 31 anos, no último dia 5, e a festa foi em Nova Iorque, com DJ, muitos diamantes e vestidos de alta-costura. Alexandre e a mulher, Géraldine Guyot-Arnault, reservaram o Cipriani Downtown, um dos clubes mais exclusivos da cidade, para celebrar com os familiares e amigos milionários. Quanto ao dress code, o vice-presidente executivo da Tiffany & Co., sugeriu que os convidados levassem "algo brilhante".





O anfitrião usou um fato de riscas brilhantes, com uma pregadeira de pássaro de diamantes. Géraldine, fundadora da marca de acessórios D'Estrëe, escolheu um vestido Dior, com um decote que revelava um vistoso colar de diamantes e ouro da Tiffany & Co. e completou o look com uma carteira da sua própria marca. Jean Arnault, diretor de marketing dos relógios Louis Vuitton, e irmão de Alexandre, e a it girl francesa Zita d’Hauteville – que levou um vestido Carolina Herrera e sapatos de Roger Vivier – não faltaram à festa.Mas entre os convidados mais famosos estava Rihanna – que apareceu com uma excêntrica estola em pele sintética personalizada, com uma saia e um top, tudo da Loewe, à exceção das sandálias em pele de cobra, de Gianvito Rossi, e óculos de sol Chanel. Kim Kardashian também não passou despercebida com um vestido preto de vinil com relevo de crocodilo, da ALAÏA.Alexandre é um dos cinco filhos de Bernard Arnault – os dois mais velhos, Delphine e Antoine, são do seu primeiro casamento com Anne Dewavrin, e Alexandre, Frédéric e Jean da sua atual relação com a pianista Hélène Mercier. Todos os filhos trabalham no grupo LVMH, que detém marcas como Louis Vuitton, Moët et Chandon, Loewe, Givenchy, Christian Dior ou Bulgari, mas Alexandre, que se destacou nos negócios da família ao comprar a marca alemã Rimowa, em 2017, é visto como o menos preparado por não ter feito a École Polytechnique.