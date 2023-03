Froilán teve de se “exilar” com o avô

Sozinho a assistir ao World Padel Tour, em Abu Dhabi, Froilán parecia aborrecido, como descreveu a imprensa espanhola. O sobrinho do Rei Felipe VI, filho mais velho da infanta Elena e de Jaime de Marichalar, sempre foi o mais espontâneo, rebelde, carismático e politicamente incorreto da família real espanhola – e por isso muito perseguido pela imprensa del corazón. Tanto assim é que Felipe Froilán, de 24 anos, depois de se ter envolvido mais uma vez em escândalos, teve de se afastar do foco mediático, “exilando-se” nos Emirados Árabes, junto do avô, Juan Carlos.