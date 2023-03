Ex-namorada de Bad Bunny processa cantor por usar mensagens de voz em músicas

O cantor Bad Bunny está a ser processado pela ex-namorada por ter utilizado uma mensagem de voz, sem premissão, em duas músicas. Carliz de la Cruz Hernández terá gravado um áudio a dizer a frase "Bad Bunny, baby" que foi incluído nas músicas Pa Ti (2016) e Dos Mil 16 (2022).







REUTERS/Mario Anzuoni

De acordo com o processo – que deu entrada num tribunal em Porto Rico – a jovem refere que tem sido diretamente associada e importunada "tanto nas redes sociais como em lugares públicos" por causa do áudio, algo que a deixou "preocupada, angustiada, intimidada, oprimida e ansiosa".Segundo avança a Pitchfork , a mulher terá agora avançado para a justiça e, como forma de compensação, exige um pagamento de 40 milhões dólares (mais de 37 milhões de euros).O ex-casal começou a namorar em 2011, altura em que frequentavam a mesma faculdade. A frase em questão, de acordo com o processo, terá sido dita quatro anos mais tarde por Carliz Hernández, tendo posteriormente Bad Bunny pedido à ex-namorada que se gravasse a dizê-lo. Em 2016, "Bad Bunny, baby" foi incluído no single Pa Ti mas, um ano mais tarde, a relação terminava.Segundo o processo, em maio de 2022 um representante do rapper terá contactado Hernández de forma a obter permissão para voltar a utilizar o áudio na música Dos Mil 16 e para tal ofereceu um pagamento de dois mil dólares. A jovem recusou e terá afirmado que a única forma de chegarem a acordo seria através de um contrato escrito. Um dia antes do lançamento do álbum Un Verano Sin Ti, ter-lhe-á sido enviado um documento que continha informações "demasiado genéricas" que acabou por ser recusado mas, mesmo assim, a música vinha a ser lançada.No entender dos advogados que representam a mulher, o ato constituiu "negligência grosseira, má-fé e um ataque à sua privacidade e dignidade" que infringe "de forma imprudente" a lei.O processo visa ainda o empresário de Bad Bunny. Noah Kamil Assad Byrne, e a empresa Rimas Entertainment.