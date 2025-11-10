Sábado – Pense por si

Rita Matias anuncia casamento com segurança de André Ventura e mostra despedida de solteira

CM 09:22
A deputada do Chega e Hélio Filipe conheceram-se no seio do partido e agora estão prestes a dar o nó.

Rita Matias viveu um fim de semana especial no Algarve. A deputada do Chega vai casar-se com Hélio Filipe, guarda-costas de André Ventura, com que mantém uma relação há meses.

A revelação foi feita pela própria na sua página de Instagram, onde partilhou vários registos da sua despedida de solteira. Nas imagens, captadas entre a praia e momentos de festa, Rita Matias surge de branco, com véu e colar de flores, acompanhada por amigas e colegas de partido, entre eles Rui Cristina.

A noite incluiu cocktails, karaoke e até uma visita inesperada: "Entre cocktails, amigas, a visita surpresa do Presidente da Câmara de Albufeira e muito karaoke, foi uma despedida de solteira simplesmente inesquecível!", escreveu a deputada no Instagram.

