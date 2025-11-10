Trump usou canção de Olivia Rodrigo para promover autodeportação. Cantora criticou a propaganda "racista"

Casa Branca publicou um vídeo no Instagram a pedir a autodeportação de imigrantes e deixou ameaças: "Caso contrário, enfrentarás as consequências".
O Departamento de Segurança Nacional (DHS) dos Estados Unidos e a Casa Branca utilizaram a canção All-American Bitch, de Olivia Rodrigo, para promoverem a "autodeportação" de imigrantes, através de um vídeo com apenas um minuto publicado no Instagram, na terça-feira passada.
Olivia Rodrigo critica uso da sua música em propaganda racista da Casa BrancaScott A Garfitt/Invision/AP
As imagens mostram agentes do ICE (entidade que gere a imigração nos Estados Unidos) a deter várias pessoas com a legenda: "Se o ICE te encontrar". De seguida, a cena transita para imigrantes a optarem pela autodeportação, onde a canção de fundo diz: "Sou grata o tempo todo, sou sexy e gentil, e fico bonita mesmo quando choro.”
Já o texto que acompanha o vídeo surge em forma de ameaça: "Sai agora e autodeporta-te usando a aplicação CBP Home. Caso contrário, enfrentarás as consequências."
A cantora entretanto já reagiu e criticou a propaganda "racista" de Donald Trump. "Não voltam a usar as minhas canções para promover a vossa propaganda racista e cheia de ódio", escreveu Olivia Rodrigo na sua conta de Instagram, citada pelo jornal El País.
A publicação desapareceu pouco tempo depois e em questão de horas também a música foi retirada do vídeo. Nas redes sociais, os utilizadores elogiaram a postura da artista.
Num comunicado partilhado com o jornal The Guardian, um porta-voz do DHS disse: "Os Estados Unidos são gratos o tempo todo aos nossos agentes federais da lei que nos mantêm seguros. Sugerimos que a senhora Rodrigo lhes agradeça pelo serviço prestado, em vez de menosprezar o seu sacrifício."
