José Mourinho deixa conta de 747 mil euros por pagar na Turquia

Em causa está a estadia numa das suítes mais luxuosas do Hotel Four Seasons.

A passagem de José Mourinho pelo Fenerbahçe não terminou da melhor forma – pelo menos para o clube, que teve de desembolsar 15 milhões de euros para despedir o técnico português – e continua a dar que falar.

De acordo com o jornal turco ‘Yeniçag Gazetesi’, Mourinho, que esteve durante 16 meses no Fenerbahçe, terá deixado uma conta de 36,5 milhões de liras turcas (cerca de 747 mil euros) em estadia para o clube de Istambul pagar. O agora treinador do Benfica ficou durante 15 meses, a maior parte do tempo em que esteve no país, hospedado numa das suítes mais luxuosas do Hotel Four Seasons, uma das unidades hoteleiras mais conceituadas da Turquia. Contas feitas, dá uma média de quase 50 mil euros por cada mês.

Recorde-se que José Mourinho, de 62 anos, foi despedido em agosto, após ser eliminado pelo Benfica no playoff de apuramento para a fase de liga da Champions. O contrato com o Fenerbahçe acabava apenas em 2026.