Rei Carlos III já está no hospital onde vai fazer tratamento à próstata

O rei Carlos III, do Reino Unido, já deu entrada no hospital onde irá realizar um tratamento à próstata, avançou o Palácio de Buckingham. Junta-se agora à nora e princesa de Gales, Kate Middleton, que está a recuperar de uma cirurgia abdominal realizada na semana passada.







"O rei foi internado esta manhã num hospital de Londres para tratamento programado", afirmou o palácio em comunicado já depois de Carlos III ter chegado à clínica particular de Londres, juntamente com a rainha Camila.Ainda não se sabe por quanto tempo é que o rei deve permanecer no hospital. O palácio informou apenas que todos os seus compromissos públicos foram adiados para permitir um curto período de recuperação.A notícia de que Carlos III iria ser submetido a um "procedimento corretivo" devido a uma condição benigna, que afeta a maioria dos homens com mais de 50 anos, surgiu a 17 de janeiro. Nesse mesmo dia também se ficou a saber que Kate iria ficar internada devido a uma cirurgia abdominal A realeza britânica não tem por hábito revelar os detalhes das doenças – mantendo este tipo de assuntos em privado, no entanto foi Carlos III quem fez questão de partilhar pormenores sobre a sua condição.O objetivo era encorajar outros homens, com os mesmos sintomas, a fazerem exames médicos e ao que parece teve resultados. "Sua majestade gostaria de agradecer a todos aqueles que enviaram os seus votos de boa sorte durante a semana passada e está muito satisfeito por saber que o seu diagnóstico está a ter um impacto positivo na sensibilização para a saúde pública", avançou o Palácio de Buckingham.De acordo com o Serviço Nacional de Saúde britânico houve um aumento de 1.000%, nas visitas ao site - que dá conselhos relacionados com o aumento da próstata.