Rei Carlos III vai ser internado para corrigir problema na próstata

O rei Carlos III de Inglaterra irá ser submetido a um tratamento da próstata, devido a um problema de saúde benigno. O monarca deverá dar entrada no hospital na próxima semana, informou esta quarta-feira (17) o Palácio de Buckingham.







Jane Barlow/Pool via REUTERS

"Tal como acontece com milhares de homens todos os anos, o rei tem procurado tratamento para o aumento do tamanho da próstata. A condição de Sua Majestade é benigna e ele irá ao hospital na próxima semana para um procedimento corretivo", lê-se num comunicado, que surgiu cerca de duas horas depois de ter sido anunciado que a sua nora, Kate Middleton, foi submetida a uma cirurgia abdominal Enquanto que Kate deverá permanecer entre 10 a 14 dias no hospital, e voltar ao ativo no período pós-Páscoa, o rei Carlos III poderá retomar a agenda oficial assim que estiver totalmente recuperado, avançou o médico. Para esta semana estavam agendados vários compromissos, no entanto, serão todos adiados devido ao internamento.O aumento do tamanho da próstata é muito comum em homens com mais de 50 anos. Segundo o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS) esta condição não é vista como uma ameaça para a saúde.A partilha de dados de saúde não é comum na realeza, mas desta vez foi o próprio monarca que decidiu divulgar esta informação. O objetivo é que a sua condição possa encorajar outros homens com os mesmos sintomas a procurar tratamento.