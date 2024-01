Kate Middleton submetida a cirurgia abdominal

Kate Middleton, princesa de Gales, foi submetida a uma "cirurgia abdominal planeada", lê-se num comunicado publicado esta quarta-feira na conta oficial do príncipe e princesa de Gales no Instagram.



Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

De acordo com o texto, o procedimento foi bem-sucedido e Kate Middleton deverá ficar entre 10 e 14 dias no hospital antes de continuar a recuperação em casa. "Com base no aconselhamento médico, é improvável que volte às atividades da realeza britânica antes da Páscoa", pode também ler-se na publicação.

O Palácio de Kensington garante que serão dadas novas informações sobre o seu estado de saúde brevemente.