No oitavo piso de um edifício histórico, com vista sobre os principais monumentos de Paris, o laboratório onde Delphine Jelk cria as famosas fragrâncias da Guerlain não cheira a nada. “Nem eu nem ninguém da minha equipa usa perfume quando trabalhamos, porque pode interferir com o processo criativo”, explica ao El País, aquela que é uma das maiores perfumistas, condecorada com a Ordem das Artes e das Letras, pelo Governo francês, em 2021.