Família Real. Carlos e Kate já tiveram alta hospitalar

O rei Carlos III já teve alta hospitalar, esta segunda-feira, depois de ter sido submetido a um tratamento para a próstata aumentada (Hiperplasia Benigna da Próstata). O monarca apareceu sorridente, acompanhado pela mulher, a rainha Camilla, à porta da Clínica de Londres, onde foi internado na sexta-feira.







REUTERS/Hannah McKay

Horas antes teve alta a sua nora, Kate Middleton. A princesa de Gales passou 13 noites na mesma clínica onde foi submetida a uma "cirurgia abdominal" . Sem imagens deste momento, sabe-se que a mulher do príncipe William foi levada para a sua casa em Windsor, onde vai permanecer em repouso nos próximos meses - está previsto que só regresse à agenda oficial depois da Páscoa (31 de março).Ao contrário do procedimento feito a Carlos III, a família real não revelou a exata natureza do problema de saúde de Kate . Desde o Natal que a princesa não é vista em público, tendo dado entrada e depois saída do hospital sem ter sido vista.O Palácio de Kensington - casa que representa os príncipes de Gales - informou apenas que William e Kate queriam dar "um enorme obrigado" ao pessoal médico da clínica onde a princesa esteve internada. Agradeceram ainda "todos os votos de melhoras que receberam de todo o mundo".O comunicado, citado pelos meios de comunicação britânicos, refere ainda que Kate, de 42 anos, vai continuar "a sua recuperação" em casa - Adelaide Cottage, em Windsor.Internados no mesmo local, sabe-se que o rei visitou a nora na sexta-feira, antes de ser submetido à intervenção à próstata. A divulgação do problema de saúde do rei levou o site do Serviço Nacional de Saúde a registar números recordes de pesquisa sobre o problema.Os dados britânicos mostram que um em cada três homens com mais de 50 anos sogre de Hiperplasia Benigna da Próstata e o rei já se congratulou por ter levado a um aumento da consciencilização.