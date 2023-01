Priscilla Presley contesta testamento da filha Lisa Marie

A mãe de Lisa Marie Presley vai contestar o testamento da filha. Priscilla Presley, ex-mulher e mãe da única filha de Elvis Presley, deu entrada com um processo no Tribunal Superior de Los Angeles, duas semanas após a morte da filha, aos 54 anos após uma paragem cardíaca. As causas concretas da morte ainda não foram divulgadas.







REUTERS/Ringo Chiu/File Photo

O processo judicial contesta uma alteração introduzida em 2016 que retira Priscilla, de 77 anos, da função de fiduciária da sua herança. Segundo a petição entregue pela defesa de Priscilla, citada pela BBC, o documento tem erros na escrita do nome da mãe de Lisa Marie e a sua assinatura parece diferente.Os advogados da ex-mulher de Elvis Presley alegam que ela só soube da alteração ao testamento depois da morte da filha. Uma mudança que afasta Priscilla de qualquer ato de gestão dos bens da filha. Bem como o antigo sócio de Lisa Marie, Barry Siegel, que era o co-fiduciário. Em substituição entram dois dos quatro filhos de Lisa Marie: Riley, de 33 anos, e Benjamin Keough, falecido em 2020, quando tinha 27 anos.Priscilla alega ainda que durante o tempo em que a filha foi viva nunca foi lhe entregue nunhuma cópia da mudança no testamento, o que era pedido no próprio documento. Também não terá sido registada nem presenciada por nenhuma testemunha.Não se sabe exatamente qual o valor do património que a única herdeira de Elvis Presley deixou, mas vários processos judiciais nos últimos anos terão tido impacto nos seus bens. As estimativas mais recentes apontam para um valor de cerca de 16 milhões de dólares (14,7 milhões de euros).Este processo judicial acontece menos de uma semana depois de toda a família ter estado num memorial público em honra de Lisa Marie, na propriedade da família, em Graceland. Priscilla leu um poema, que terá sido escrito por uma das três filhas de Lisa Marie. As três estiveram presentes.