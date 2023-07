Revelada causa da morte de Lisa Marie Presley: obstrução do intestino

A única filha do cantor Elvis Presley morreu de obstrução do intestino delgado, devido a uma cirurgia bariátrica, que tinha feito há vários anos, para perder peso. Quem o afirmou foi o médico legista do Condado de Los Angeles, esta sexta-feira.

À televisão americana CBS, Angelique Campen, médica no hospital de Saint Joseph, na Califórnia, garantiu que as mortes por obstrução do intestino delgado são raras.

A cantora morreu no dia 12 de janeiro deste ano. No momento da sua morte, as autoridades locais disseram que foram enviados socorristas para sua casa, em Calabasas, na Califórnia, onde a encontraram em paragem cardíaca. Ao início suspeitava-se que tinha morrido de paragem cardiorrespiratória, no entanto, seis meses depois, foi revelada a verdadeira causa da sua morte.

A última vez que tinha sido vista em público foi dois dias antes da sua morte, nos Globos de Ouro, em Beverly Hills, Los Angeles.

Presley, que além de cantora era compositora, foi enterrada ao lado de seu filho, Benjamin Keough, falecido em 2020. A cantora, com 54 deixou três filhas: Riley, Finley e Harper.

Além de Danny Keough, que foi o primeiro marido da cantora, Lisa Presley teve ainda outros três casamentos, nomeadamente com a estrela do pop, Michael Jackson, o ator Nicolas Cage e com o músico Michael Lockwood.

Lisa nasceu em 1968, e durante a sua carreira lançou três álbuns: To Whom It May Concern (2003), Now What (2005) e Storm and Grace (2013). O seu primeiro disco surgiu 26 anos após a morte de Elvis Presley, em 1977.