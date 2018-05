A tiara partida e o ramo de flores desaparecido foram algumas situações inesperadas no dia do casamento de Isabel e Filipe de Edimburgo, em 1947

A princesa Isabel casou-se com Filipe de Edimburgo a 20 de Novembro de 1947, na Abadia de Westminster, perante 2 mil convidados, numa cerimónia que a radio BBC levou a mais de 200 milhões de pessoas em todo o mundo.

A futura rainha de Inglaterra, então com 21 anos, quis levar a tiara de diamantes que pertencera à sua avó, a rainha Maria – era a primeira vez que uma princesa usava este acessório, já que a tradição só o permitia às mulheres casadas. No pior momento, a apenas duas horas do casamento, a tiara partiu-se. A mãe sugeriu que fosse buscar outra, mas Isabel recusou e preferiu chamar o joalheiro da corte que a soldou em tempo recorde.



Este não havia de ser o único contratempo. A princesa deu-se conta de que se havia esquecido do colar de pérolas – presente de casamento dos pais – que estava no palácio de St. James, junto com as cerca de 2500 ofertas que Isabel e Filipe receberam de todo o mundo. O secretário pessoal da noiva foi buscar o colar, no carro do rei da Noruega, mas com tanta gente nas ruas, o trânsito estava caótico e o secretário viu-se obrigado a ir a pé.



Ramo de flores no frigorífico

O terceiro stresse daquela manhã foi quando o séquito da noiva pensou ter perdido o ramo de orquídeas brancas - com um pequeno ramo de mirto, que a rainha Vitória impôs como tradição. Depois de alguns minutos de tensão, descobriu-se que um empregado tinha colocado o ramo no frigorífico para conservar as flores.

Isabel optou por um vestido cor de marfim desenhado pelo estilista da corte Sir Norman Hartnell. Feito, ao longo de três meses, por 25 costureiras e 10 bordadores – todos sujeitos a cláusulas de confidencialidade – foi decorado com cristais e 10 mil pérolas, importadas dos Estados Unidos. A mãe de Filipe foi a única convidada da parte dele na cerimónia, já as suas três irmãs, casadas com alemães suspeitos de simpatizar com o nazismo, não foram.



O bolo, que media quase três metros e quatro andares, foi feito com ingredientes de todas as partes do mundo e estava decorado com os escudos de armas das duas famílias. Foi cortado pelo noivo com a espada que recebeu das mãos do sogro, o rei George VI, como presente de casamento.



A companhia na lua-de-mel

Isabel e Filipe da Grécia e Dinamarca casaram-se por amor, o que não era comum na época. São primos em segundo grau através do rei Cristiano IX da Dinamarca, e em terceiro grau por parte da rainha Vitória, e conheceram-se em 1934, no casamento da princesa Marina da Grécia e Dinamarca e do príncipe George, Duque de Kentem.



Depois de mais um encontro em Julho de 1939, no Real Colégio Naval de Dartmouth, Isabel – então com apenas treze anos – afirmou que estava apaixonada por Filipe e que tinham começado a trocar cartas. O noivado foi anunciado oficialmente a 9 de Julho de 1947. Filipe renunciou aos seus títulos gregos e dinamarqueses, converteu-se ao anglicanismo. Pouco antes do casamento, foi-lhe concedido o título de Duque de Edimburgo e o tratamento de Sua Alteza Real.

Filipe ofereceu à noiva uma pulseira de diamantes que ele próprio desenhou, assim como a promessa de deixar de fumar. Num período de pós-guerra e de austeridade, o casal optou por passar a lua-de-mel em Inglaterra, em dois locais importantes para ambos: em Hampshire, na propriedade do tio de Filipe, o conde de Mountbatten, e no castelo de Balmoral. Os recém-casados viajaram na companhia de Susan, a corgi favorita de Isabel.