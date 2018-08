Isabel II já terá tudo preparado para as suas habituais férias em Balmoral, a residência que todos os verões, há mais de 160 anos, acolhe a família real. Desde a infância que a Rainha de Inglaterra permanece uma larga temporada, entre Agosto e meados de Outubro, no seu castelo favorito, em Aberdeenshire, nas Highlands escocesas. A mais de 800 quilómetros de Londres, dá-lhe uma privacidade ainda mais absoluta do que aquela de que já desfruta, na companhia de marido, filhos, netos, bisnetos, amigos, cavalos e cães, muitos cães.Longe de Buckingham, é em Balmoral que Isabel II, de 92 anos, deixa as funções oficiais para se transformar numa mulher do campo, com botas de borracha e lenço na cabeça. Monta a cavalo, anda de bicicleta, faz caminhadas, conduz o Range Rover pelos mais de 20 mil hectares da propriedade e conversa com amigos e com os funcionários - sobre as culturas e o estado do tempo. Quando era mais nova até cortava lenha e apanhava as ervas daninhas. Tudo menos estar parada.O duque de Edimburgo sempre gostou de se ocupar das hortas e dos jardins, e sobretudo dos churrascos - os almoços são sempre ao ar livre. Os serões são passados a jogar ou a ver cinema. Esta casa de Verão raramente é usada para assuntos de Estado, embora haja excepções. Os primeiros-ministros britânicos são convidados todos os anos para um fim-de-semana com a família real. Nessas ocasiões, o marido da Rainha é quem está "de serviço" à grelha e é a própria Isabel II quem levanta a mesa e lava os pratos, como o ex-primeiro-ministro Tony Blair revelou nas suas memórias. "Podem pensar que estou a brincar, mas é verdade. A Rainha pergunta se já terminámos, levanta a mesa e mete as mãos no lava-loiça", contou Blair, para quem os fins-de-semana em Balmoral foram uma experiência "intrigante, surrealista e freak".Quando foi a vez de John Major, o ex-primeiro-ministro terá ficado constrangido ao ver a Rainha a lavar a loiça e sentiu-se na obrigação de a ajudar. Margaret Thatcher, que nunca teve uma relação fácil com Isabel II, detestava as visitas a Balmoral e todos notavam que fazia um enorme esforço para estar à vontade. "A Rainha e o seu consorte grelhavam salsichas para a desconcertada primeira-ministra e para o marido, que sentados à mesa se mostravam incomodados com o vento. Os dois casais tentavam desesperadamente parecer informais", descreveu Ben Pimlott, biógrafo da monarca. Sempre desejosa de sair dali, no último dia da estada a Dama de Ferro deixava o castelo de madrugada, antes das 6h. Um dos poucos que terá desfrutado de Balmoral foi Harold Wilson, que governou o Reino Unido na década de 70: dizia que as caminhadas, os piqueniques e a vida no campo lhe lembravam os tempos de escuteiro. Este ano será a vez de Theresa May e não se sabe se o príncipe Filipe de Edimburgo, de 97 anos, ainda se sentirá capaz de comandar o barbecue.Durante a temporada de férias, até os eventos oficiais a que a Rainha nunca falta, como os jogos Braemar, que acontecem na primeira semana de Setembro, têm um carácter divertido. Isabel e os príncipes Filipe e Carlos são sempre fotografados a rir, enquanto assistem às danças e à corrida de sacos. Outra tradição é o Ghillies Ball, que se realiza no grande salão do castelo (a única divisão a que os visitantes têm acesso) e que começou com a Rainha Vitória, em 1852. O baile era uma forma de a monarca agradecer aos empregados o bom serviço prestado. É a noite mais esperada em Balmoral, por ser a oportunidade para os funcionários conviverem e até dançarem com a Rainha e com os outros membros da família presentes.Todos os filhos e netos de Isabel II adoram as férias em Balmoral, onde cada um se dedica às suas actividades favoritas, como o príncipe Carlos, que passa horas a pescar salmão, quando não está a pintar aguarelas. O herdeiro do trono gosta tanto da propriedade escocesa que passou lá parte da sua lua-de-mel com Diana, em 1981. Foram dias tão pouco românticos que terão marcado para sempre a princesa de Gales, que, por isso, nunca terá gostado de Balmoral. Quando se casou com Camilla Parker Bowles, em 2005, o príncipe repetiu a escolha e nas férias de Verão instala-se em Birkhall, uma das casas da propriedade, onde costumava ficar a rainha-mãe. A princesa Eugénia, filha mais nova do príncipe André, disse num documentário que Balmoral é o sítio onde a Rainha consegue ser ela própria: "É o lugar mais lindo do mundo, onde há espaço para correr e respirar e o avô e a avó são mais felizes."Já William e Harry, apesar de terem vivido momentos inesquecíveis naquela residência, não guardam só boas recordações. Era lá que os filhos de Carlos e Diana, então com 15 e 12 anos, passavam as férias com os avós quando ouviram a voz da mãe pela última vez, ao telefone. A princesa de Gales morreu pouco depois da meia-noite do dia 31 de Agosto de 1997, em Paris, e Isabel II deu instruções a todos os funcionários para que deixassem os príncipes dormir, só recebendo a notícia na manhã seguinte.O castelo está aberto ao público entre Abril e Julho e, na primeira semana de Agosto, quando a Rainha chega, a segurança revista tudo antes que ela se instale. Para não atrasar as férias ou não terminar as visitas mais cedo, nos primeiros dias Isabel II fica em Craigowan Lodge, um palacete rústico, com sete quartos, situado dentro da propriedade e a 1.500 metros do castelo. Todos os anos, cerca de 80 mil turistas visitam Balmoral, o que representa uma importante fonte de receitas para a manutenção da propriedade. Enquanto o Palácio de Buckingham ou o castelo de Windsor, em Londres, pertencem ao Estado britânico, o castelo de Balmoral e Sandringham House, o palácio rural em Norfolk, foram adquiridos de forma privada pela família real.A rainha Vitória e o príncipe Alberto adoravam as terras altas da Escócia e, em 1852, decidiram comprar Balmoral, então conhecido como "Bouchmorale", assim como Birkall, a propriedade contígua. O edifício original, construído no século XV - e usado pelo Rei Robert II da Escócia como pavilhão de caça - era demasiado pequeno para a numerosa família, tendo em conta que o casal real teve nove filhos. O príncipe Alberto contratou o arquitecto William Smith, de Aberdeen, para a construção de um novo castelo "estilo baronato escocês", em granito branco. Para ter melhores vistas, foi erguido a cerca de 100 metros do antigo, mais tarde demolido. A primeira pedra foi lançada pela própria rainha, a 28 de Setembro de 1853, ficando as obras concluídas em 1856. Ao longo dos anos, Balmoral foi sendo decorado com obras de vários artistas, como Edwin ou Charles Landseer.Vitória fazia caminhadas que chegavam a ser de quatro horas por dia, enquanto o príncipe consorte passava o tempo a caçar veados e a supervisionar as plantações das extensas florestas de plátanos, carvalhos e pinheiros, nas margens do rio Dee. No seu diário, a Rainha refere-se a Balmoral como "meu querido paraíso nas terras altas".Em 1961, quando ficou viúva, a monarca fez o luto na propriedade escocesa e passou a ficar lá por períodos ainda mais longos. Em 1887, o castelo de Balmoral foi o local de nascimento de Vitória Eugénia, uma das netas da Rainha, filha da princesa Beatriz. Vitória Eugénia viria a casar-se com o Rei de Espanha, Alfonso XIII, e é bisavó de Felipe VI. A Rainha Vitória visitou o seu paraíso na Escócia três meses antes da sua morte, a 22 de Janeiro de 1901. As gerações seguintes, sobretudo a partir de Isabel II, continuaram a desfrutar de Balmoral. Até hoje.