Meghan e Harry, os próximos duques de Sussex, escolheram George e Charlotte, filhos dos duques William e Kate, para integrarem a cerimónia como "menino das alianças" e dama de honor, segundo informações divulgadas pelo Palácio de Kensington.

George e Charlotte juntar-se-ão assim ao grupo de crianças que vão desempenhar este papel no casamento do próximo sábado, 19, no Castelo de Windsor.

Dentro do grupo de damas de honor, estão também Florence van Cutsem, de 3 anos, e Zalie Warren, com 2 – afilhadas de Harry -; Remi e Rylan Litt, com 6 e 7 anos respectivamente (afilhadas de Meghan Markle); e ainda Ivy Mulroney, com 4 anos, filha de uma amiga de Markle.

Meghan Markle admitiu que só terá crianças como damas de honor por não querer escolher entre o seu grupo de amigas.