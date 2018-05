Agentes da polícia armados, o exército e membros disfarçados dos serviços de segurança estão prontos para evitar qualquer ataque ao grande dia de Harry e Meghan, incluindo disparos para matar.

O percurso de quatro quilómetros que os noivos farão de carruagem da Capela de São Jorge até o Castelo de Windsor está repleta de atiradores de elite em cima de prédios e outros pontos de observação. Equipas de especialistas também estão a patrulhar o rio Tâmisa.

A polícia e os soldados que andam com armas automáticas também vão estar nas ruas prontos para disparar, se necessário, e já estão a fiscalizar as estradas, que têm barreiras contra acidentes, para impedir ataques terroristas com veículos.

Com o nível de ameaça terrorista no Reino Unido, o custo de segurança para o primeiro grande casamento real desde 2011 deve atingir os 34,3 milhões de euros – mais do dobro da segurança necessária para o casamento de Carlos e Diana, em 1981 – que serão pagos pelos contribuintes.

São esperadas cerca de 100 mil pessoas na cidade de Berkshire (que tem 35 mil habitantes) neste fim- de-semana para ver os noivos. Os fãs da realeza têm permanecido nas ruas de Windsor. Como a polícia não deixou montar tendas, há quem durma ao ar livre, em sacos-cama ou em cadeiras de praia.