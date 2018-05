Não foi por acaso que ficou assim conhecido. O casamento dos príncipes de Gales foi um dos mais caros de sempre. A 29 de Julho de 1981, Diana (a dois dias de completar 20 anos) protagonizou o verdadeiro conto de fadas ao casar-se com o herdeiro do trono britânico (13 anos mais velho do que ela) perante 750 milhões de pessoas.

A filha do conde Spencer chegou à Catedral de St. Paul com um vestido, que se tornou o mais icónico da História. Desenhado pelos emergentes David e Elizabeth Emanuel, o modelo em tafetá de marfim tinha 10 mil pérolas incrustadas e um véu de quase 8 metros. Diana estava tão tensa com o casamento que a sua cintura encolheu 13 centímetros, o que dificultou o trabalho dos designers.

Os tablóides estavam desesperados para saber detalhes do vestido, que houve várias medidas de precaução a serem tomadas – uma delas foi rasgar os esboços em mil pedaços, depois de os mostrarem a Diana, porque os jornalistas espiavam até o lixo. As amostras de tecido eram guardadas num cofre.





Vestido manchado de perfume

No quarto onde se vestia, a noiva ficou impressionada quando viu na televisão a multidão que a esperava. Estava tão nervosa que começou a cantar a música de um anúncio de gelados. A maquilhadora da princesa revelou que naquela manhã, Diana entornou o seu perfume favorito, Quelques Fleurs, fazendo uma mancha no vestido, que ela cobriu com a mão durante a cerimónia. Outro percalço foi na igreja quando Diana trocou o nome do noivo, chamando-lhe "Philip Charles" em vez de "Charles Philip".

Até àquele dia, Diana só esteve com Carlos 13 vezes, como contou mais tarde. Conheceram-se em Julho de 1980, em casa de um amigo comum e ele meteu conversa, falando-lhe da tristeza que via nos seus olhos. No Verão seguinte, Diana casava-se com o filho mais velho da Rainha Isabel II. Acordou em Clarence House, residência da rainha-mãe. Tinha vomitado a noite toda e a pressão era tanta que se sentia "como um cordeiro a entrar no matadouro", segundo disse numa entrevista.



O beijo, a segurança e a lua-de-mel

Quando os noivos saíram da catedral e entraram na carruagem a caminho da recepção organizada pela rainha, cerca de 600 mil pessoas, grande parte vindas do interior do país, invadiram as ruas, acenando com bandeirinhas, comemorando com espumante e dançando. Na época, o New York Times noticiou que a operação de segurança era a maior de sempre: a polícia passou revista à cidade toda com cães e colocou franco-atiradores em vários pontos, caso o IRA decidisse atacar. A segurança foi uma boa parte da factura do casamento real, que a preços de hoje equivaleria a 100 milhões de euros, segundo a Business Insider.



Diana e Carlos foram os primeiros noivos reais a quebrar a antiquada tradição dos votos de obediência. Mas o príncipe esqueceu-se de selar os votos com um beijo a Diana e compensou horas mais tarde quando na varanda do palácio de Buckingham se beijaram em público, iniciando uma nova tradição.

Na lua-de-mel, a bordo do iate real, a princesa continuou a vomitar e a chorar às escondidas. Exigia atenção e carinho ao marido, que passava os dias a ler. Nessa viagem, Diana descobriu que Carlos gostava de outra.