A filha de Kurt Cobain, Frances Bean Cobain, perdeu a famosa guitarra que o vocalista dos Nirvana usou no icónico "MTV Unplugged in New York", de 1994, para o agora ex-marido, Isaiah Silva, numa luta judicial pelo divórcio.

De acordo com o site norte-americano TMZ, o acordo de propriedade foi publicado esta terça-feira, seis meses depois de o divórcio ter ficado definitivo. Frances Cobain, artista visual, decidiu separar-se do marido e, para tal se concretizar, o guitarrista dos The Eeries desejava uma pensão anual de quase 250 mil euros.

Agora, com a cedência da guitarra a Isaiah Silva, a filha de Kurt Cobain já não terá de pagar qualquer dinheiro ao guitarrista e ficará com a casa comprada por ambos quando ainda estavam juntos, afirma o site. A artista de 25 anos diz ainda que sabe que a sua decisão pode irritar muitos fãs dos Nirvana mas que o seu objectivo é seguir em frente com a vida.

A guitarra perdida por Frances é uma edição especial da rara Martin D-18E feita para canhotos, da qual apenas foram fabricadas 300 unidades. Kurt Cobain tocou a guitarra durante o famoso concerto acústico dos Nirvana, gravado menos de um ano antes de cometer suicídio, em 1994. A sua avaliação é de mais de um milhão de euros.