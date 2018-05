O Príncipe de Gales e herdeiro ao trono da família real britânica, Carlos, irá levar a noiva do seu filho Harry, Meghan Markle, ao altar.Em comunicado do Palácio de Kensington, a residência oficial dos membros reais, Carlos terá perguntado a Markle se poderia ser ele a acompanhá-la, uma vez que o pai da actriz norte-americana não poderia comparecer à cerimónia. Meghan Markle aceitou e Carlos demonstrou-se agradado por dar as boas-vindas à família desta maneira.De relembrar que o pai de Markle, Thomas Markle, não pôde viajar até ao Reino Unido devido a uma cirurgia ao coração, depois de ter sofrido um ataque cardíaco no início da semana.O casamento real entre Meghan Markle e o príncipa Harry realiza-se no próximo sábado, dia 19.