Desde o anel de noivado, à música na igreja, passando pelos brincos, o casamento de Kate e William foi dedicado à princesa de Gales





Quando o príncipe William pediu Kate em casamento deu-lhe um anel de noivado que pertencera à sua mãe: com uma safira do Sri Lanka de 12 quilates, rodeado de 14 diamantes. A homenagem à princesa Diana não ficou por aqui. Uma semana antes do casamento, Kate e William fizeram uma visita especial ao local onde se encontram os restos mortais da princesa de Gales: num lago em Althorp, propriedade da família Spencer desde o século XVI, a 90 minutos de Londres.



Embora os duques de Cambridge se tenham casado na Abadia de Westminster, e não na catedral de St. Paul como Carlos e Diana, Kate levava um pequeno laço azul, para dar sorte, cosido no seu vestido, tal como levou a sogra. Além disso, o modelo desenhado por Sarah Burton para Alexander McQueen, que custou cerca de 360 mil euros, tinha outros detalhes, como a manga larga e o imenso véu, de homenagem à princesa – o de Kate não era tão comprido: media "apenas" 2 metros e 75.



Os brincos, a tiara e o mirto

Tanto Diana como Kate levaram brincos em forma de lágrima. Os de Diana tinham 50 pequenos diamantes e pertenceram à sua mãe, os de Kate foram oferecidos pelos pais. Ambas usaram tiaras: a de Diana, um diadema floral de diamantes do tempo dos Tudor, era dos Spencer e, segundo dizem, pode ser usada por Meghan Markle no dia do seu casamento, como homenagem à sogra. Kate levou a tiara Halo de Cartier - uma das jóias mais importantes da Casa Real – que foi oferecida à rainha-mãe pelo rei George VI, em 1936, e que a rainha Isabel II herdou, em 1944, quando fez 18 anos.

O ramo da noiva, desenhado por Shane Connolly, foi inspirado nas flores preferidas da família real e dos Middleton: lírios (símbolo da felicidade), jacintos (amor constante), hera (fidelidade e amizade) e mirto (símbolo do casamento). A tradição de incluir mirto nos ramos nupciais foi imposta pela rainha Vitória, em 1845.



O beijo na varanda

Na manhã de 29 de Abril de 2011, dentro da Abadia de Westminster a família Spencer teve direito a lugares de destaque nas primeiras filas e o príncipe cumprimentou a todos com carinho. Sarah Spencer, irmã de Diana, levou os brincos que a princesa de Gales havia usado no dia do seu casamento. William e Kate escolheram a música Guide Me, O Thou Great Redeemer, que encerrou o funeral de Diana, e o noivo fez questão de ter na abadia Elton John, grande amigo da mãe e que cantou English Rose no seu funeral.

Outra homenagem a Diana foi o beijo na varanda. Em 1981, Carlos "esqueceu-se" de beijar a noiva na igreja e teve de corrigir o lapso horas mais tarde, dando inicio a uma tradição: beijaram-se na varanda do Palácio de Buckingham. Os noivos que se seguiram fizeram o mesmo, tornando-se num dos momentos mais esperados pela multidão, tendo em conta que as demonstrações de afecto são raras entre a realeza. Kate e William enfatizaram o gesto que encerra as celebrações públicas, dando mais do que um beijo. No casamento de Harry e Meghan não haverá beijo na varanda de Buckingham, já que a cerimónia se realiza em Windsor. O beijo deverá ocorrer na escadaria da capela de St. George.