O que se suspeitava há muito finalmente confirmou-se. De acordo com informações oficiais do Palácio de Kensington, avançadas esta quinta-feira, o príncipe Harry convidou o irmão, William, para ser seu padrinho no casamento.

"O príncipe Harry pediu ao seu irmão, o Duque de Cambridge, para ser seu padrinho no casamento com Meghan Markle", declarou a residência real nas redes sociais.





De seguida, o Twitter oficial da casa real britânica revelou a resposta de William ao convite, ao qual se sente honrado" e "ansioso para apoiar seu irmão na Capela de São Jorge, em Windsor, no dia 19 de Maio".

Harry foi padrinho do irmão no casamento do Duque de Cambridge com Kate Middleton, em 2011.

The Duke of Cambridge is honoured to have been asked, and is very much looking forward to supporting his brother at St George's Chapel, Windsor on May 19th. pic.twitter.com/mQ0eh7Q0pR — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 26 de abril de 2018