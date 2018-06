Lord Ivar Mountbatten, o primo da Rainha Isabel II, vai casar-se este Verão com o namorado, James Coyle. É o primeiro casamento homossexual de um membro da Família Real britânica e acontecerá numa capela privada, na zona de Devon.Em 2016, Lord Ivar revelou a sua orientação sexual. Em 2010, já se tinha separado de Lady Penny Mountbatten, com quem teve três filhas.Lord Ivar afirmou ao jornal Daily Mail que apesar de não sentir necessidade de se casar porque já o tinha feito, "quis muito fazer isso pelo James". "Ele não teve a vida estável que eu tenho." James Coyle, o seu namorado, é director de serviços aéreos. Conheceram-se em Março de 2016.Meses depois, Lord Ivar contou ao jornal Mail on Sunday: " ‘Assumir-me’ é uma expressão engraçada, mas é o que penso ter feito de maneira bastante difícil, até chegar a um sítio onde estou contente por estar. Lutei com a minha sexualidade e por vezes ainda o faço; foi uma verdadeira viagem até chegar a este ponto."Na cerimónia, será a sua ex-mulher quem o levará até ao altar. O príncipe Eduardo, filho da rainha Isabel II, deu a sua bênção ao enlace mas não estará presente.