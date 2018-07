O ministro-adjunto de Theresa May, David Lidington, presidiu à reunião de membros do governo britânico que serviu para preparar, pela primeira vez, os dias seguintes à morte da rainha Isabel II. Segundo a imprensa do Reino Unido, o encontro contou com a participação de vários ministros e decorreu na sede do executivo, na avenida Whitehall."Esta é a primeira vez que diferentes ministros se juntam numa sala. Anteriormente, eram apenas funcionários", disse uma fonte ao The Sunday Times, que fala em acção protocolar "sem precedentes". De acordo com a mesma publicação, a reunião não está relacionada com "preocupações específicas sobre o estado de saúde da rainha". Ainda assim, o "processo de envelhecimento" da monarca, com 92 anos, obriga a que algumas medidas comecem a ser preparadas. O jornal britânico adianta que o encontro se focou no dia seguinte à morte de Isabel II e à comunicação ao país por parte do governo.

A reunião teve lugar na passada quinta-feira, o dia em que Buckingham Palace comunicou que a rainha não iria participar nas celebrações do 200º aniversário da Ordem de São Miguel e São Jorge, na Catedral de São Paulo. "A rainha não se sente bem e decidiu não comparecer", explicou o gabinete de Isabel II.



No dia em que a Ponte Cair - o nome de código da morte da rainha, "London Bridge is down"- serão decretados dez dias de luto nacional. Tudo aponta para que o primeiro a saber da mudança de monarca seja o gastrenterologista Huw Tjomas, que estará ao lado de Isabel II nos momentos finais, segundo explicou o The Guardian, que teve acesso aos detalhes secretos de toda a cerimónia já planeada. A sucessão é ponta em marcha e Carlos, o segundo a ser informado da morte, torna-se Rei.



As cerimónias fúnebres são longas e incluem quagtro dias em Westminster Hall, para que cerca de meio milhão de pessoas possa prestar homenagem a Isabel II. O funeral terá lugar nove dias depois da morte da Rainha, na Abadia de Westminster, e será transmitido para todo o mundo. Tudo acaba no Castelo de Windsonr, numa cerimónia privada, onde o já rei Carlos III irá atirar uma mão cheia de terra vermelha para a sepultura da mãe. Será a sua despedida.